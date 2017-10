Οι κάλπες για το δημοψήφισμα ήταν προγραμματισμένο να ανοίξουν στις 09:00 (τοπική ώρα, 10:00 ώρα Ελλάδας) και θα κλείσουν στις 20:00 (τοπική ώρα, 21:00 ώρα Ελλάδας).

Η Μαδρίτη επιμένει ότι το δημοψήφισμα δεν θα γίνει, το έχει απαγορεύσει και το χαρακτηρίζει παράνομο και αντισυνταγματικό, αλλά οι Καταλανοί είναι αποφασισμένοι να ψηφίσουν και υπάρχει φόβος για αναταραχές.

Οι κάλπες πάντως άνοιξαν κανονικά και σε πολλά εκλογικά τμήματα η διαδικασία έχει ξεκινήσει/

Στο μεταξύ, επειδή αρκετά εκλογικά κέντρα ελέγχονται από την αστυνομία και δεν άνοιξαν, η περιφερειακή κυβέρνηση της Καταλονίας ανακοίνωσε ότι οι ψηφοφόροι που επιθυμούν να ψηφίσουν στο δημοψήφισμα μπορούν να πάνε σε οποιοδήποτε εκλογικό κέντρο βρουν ανοικτό, αν αυτό στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι είναι κλειστό.

Αστυνομικές επεμβάσεις

Η αστυνομία από νωρίς το πρωί της Κυριακής έχει ξεκινήσει κάποιες επεμβάσεις σε εκλογικά κέντρα. Υπάρχει εικόνα και πληροφορίες από τα ισπανικά ΜΜΕ πως έχουν μπει σε κάποια από τα εκλογικά κέντρα που λειτουργούν και έχουν πάρει τις κάλπες.

Images that Madrid has been fearing as police uses force to remove young and old from voting stations. @FT pic.twitter.com/Z7pzkDDFwr