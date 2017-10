Ο τραγικός απολογισμός έγινε γνωστός από τον σερίφη της πόλης, Τζόζεφ Λομπάρντο. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ένας ύποπτος εξουδετερώθηκε και πρόσθεσε ότι πιστεύεται πως δεν υπάρχουν άλλοι ένοπλοι στην περιοχή.

Ο δράστης φέρεται να έπεσε νεκρός, μετά από έφοδο της αστυνομίας στο ξενοδοχείο του καζίνο, στο δωμάτιο 132 του 35ου ορόφου, από όπου πυροβολούσε στο πλήθος.

Η αστυνομία γνωρίζει την ταυτότητά του, όμως το μόνο που ανακοινώθηκε επισήμως είναι πως είναι «κάτοικος της περιοχής», ενώ αναζητείται η σύντροφός του, η οποία ταξίδευε μαζί του, όπως αναφέρουν οι αρχές. Η γυναίκα είναι ασιατικής καταγωγής, ονομάζεται Μέρι Λου Ντάνλεϊ, έχει ύψος περίπου 1,50 μ., βάρος περί τα 65 κιλά και η αστυνομία δεν πιστεύει πως πήρε συμμετείχε στους πυροβολισμούς

Ο σερίφης εκτίμησε ότι ο δράστης ήταν «μοναχικός λύκος».

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν εκατοντάδες ανθρώπους να απομακρύνονται από το σημείο της επίθεσης τρέχοντας, ενώ σε κάποια από αυτά ακούγεται ήχος αυτόματου όπλου.

Tο αεροδρόμιο της πόλης, ΜακΚάραν έκλεισε για λόγους ασφαλείας και δεν εκτελείται καμία πτήση.

#BREAKING VIDEO: Jason Aldean on stage as a gunman begins to fire upon crowd in Las Vegas #vegasshooting #Vegas #mandalaybay pic.twitter.com/Uy8UOK2NAS