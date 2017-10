Ο Βρετανός, με καταγωγή από την Ιαπωνία, συγγραφέας, Καζούο Ισιγκούρο, απέσπασε το Νόμπελ Λογοτεχνίας 2017, όπως ανακοίνωσε το μεσημέρι της Πέμπτης η σουηδική Ακαδημία.

Ο Ισιγκούρο είναι 62 ετών και τα έργα του έχουν αποσπάσει σημαντικές διακρίσεις.

Ο ίδιος μάλιστα συγκαταλέγεται στη λίστα με τους 50 καλύτερους Βρετανούς συγγραφείς από το 1945 μέχρι σήμερα.

Ο Καζούο Ισιγκούρο γεννήθηκε στο Ναγκασάκι της Ιαπωνίας το 1954, αλλά σε ηλικία πέντε ετών ήρθε με την οικογένειά του στη Βρετανία.

To "A Pale View of Hills" ήταν το πρώτο βιβλίο που εξέδωσε το 1982, ενώ το 1989 έγραψε το ”The Remains of the Day”, που είναι το πιο γνωστό του έργο, που μάλιστα έγινε και ταινία.