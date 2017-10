Περισσότεροι από δυο δις άνθρωποι σε όλο τον κόσμο έχουν συγκεκριμένες ανάγκες προσβασιμότητας λόγω κάποιας μορφής αναπηρίας ή ηλικίας. Ωστόσο, όπως αποκαλύπτει μια νέα έρευνα της Amadeus, οι περισσότερες από αυτές τις ανάγκες δεν καλύπτονται επαρκώς ούτε από την ταξιδιωτική βιομηχανία ούτε από το δημόσιο τομέα, με αποτέλεσμα τα προσβάσιμα ταξίδια για εκατομμύρια ταξιδιωτών να είναι κάθε άλλο παρά δεδομένα.

Από την έρευνα με τίτλο “Voyage of discovery: Working towards inclusive and accessible travel for all” προκύπτει ότι ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια για τα προσβάσιμα ταξίδια παραμένει η ανακριβής ή ελλιπής διάθεση της πληροφόρησης για τη δυνατότητα πρόσβασης, σε συνδυασμό με την έλλειψη εξειδικευμένης εξυπηρέτησης πελατών. Η έρευνα δείχνει επίσης ότι οι ταξιδιώτες με ανάγκες προσβασιμότητας προσδοκούν ολοένα και περισσότερο ότι αυτές οι ανάγκες τους θα πρέπει να πληρούνται ως τμήμα των βασικών υπηρεσιών και χωρίς επιπλέον κόστος. Επιπλέον, ο ρόλος της τεχνολογίας στα προσβάσιμα ταξίδια γίνεται ολοένα και πιο σημαντικός, αφού εξειδικευμένες λύσεις, όπως η τεχνολογία αναγνώρισης φωνής αρχίζουν πλέον να αποτελούν συνήθη πρακτική.

Από τα κύρια ευρήματα της έρευνας ήταν ότι:

Η συνολική ταξιδιωτική εμπειρία και ο τρόπος προσαρμογής της στις διαφορετικές ανάγκες βαθμολογείται με μόλις 6,2 στα 10.

Το αεροπορικό ταξίδι αποτελεί τον προτιμώμενο τρόπο μετακίνησης για το 39,5% των ερωτώμενων

Οι λιγότερο ικανοποιητικοί τομείς, όσον αφορά την προσβασιμότητα, είναι οι σιδηροδρομικοί σταθμοί (με 4,9 στα 10), ενώ ο πιο ικανοποιητικός τομέας είναι η διαμονή (με 6,2 στα 10)

Η έρευνα τονίζει ότι για να επιτύχει η μετάβαση σε ένα προσβάσιμο, φιλικό στα ταξίδια, περιβάλλον απαιτείται βελτίωση πολλών πτυχών, όπως η πιο αποτελεσματική επικοινωνία που διευκολύνει την πρόσβαση σε πληροφόρηση σχετικά με την προσβασιμότητα και η εξυπηρέτηση με μεγαλύτερη επίπεδα ανταπόκρισης και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό που γνωρίζει πως να ανταποκριθεί στα προβλήματα των ατόμων με διαφορετικές ανάγκες πρόσβασης.

Επιπλέον, το τυποποιημένο περιεχομένο και οι υπηρεσίες θα αυξήσουν τη συνοχή σε όλη τη βιομηχανία, εξασφαλίζοντας σαφήνεια στον τύπο των υπηρεσιών που θα περίμενε ο κάθε πελάτης. Ταυτόχρονα, υπάρχει η ευκαιρία να επιτευχθεί μια πιο προσωποποιημένη ταξιδιωτική εμπειρία, ώστε κάθε ταξιδιωτικός κλάδος να προσαρμοστεί στο άτομο και τις προσωπικές του ανάγκες.

Τέλος, η έρευνα προτείνει την περαιτέρω συνεργασία μεταξύ του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, για την κάλυψη των προσδοκιών των ταξιδιωτών με ανάγκες προσβασιμότητας.

«Η βελτίωση της προσβασιμότητα στα ταξίδια οδηγεί στην αύξηση της χρηστικότητας για όλους τους πελάτες. Η άρση των περιορισμών από τα ταξίδια, η προσωποποίηση των ταξιδιωτικών υπηρεσιών, η χρήση της τεχνολογίας για την περαιτέρω διευκόλυνση της ταξιδιωτικής εμπειρίας και η δημιουργία περισσότερων πρόσβασιμων υποδομών, στις οποίες οι ταξιδιώτες θα μπορούν να περιηγούνται ελεύθερα, θα ωφελήσει τους πάντες,’’ σχολίασε ο κ. Alex Luzarraga, Αντιπρόεδρος του Τμήματος Επιχειρηματικής Στρατηγικής της Amadeus.

Η προσβασιμότητα είναι ένα από τα κύρια στοιχεία με τα οποία ασχολείται η στρατηγική ΕΚΕ της Amadeus. Αποτελεί επίσης και βασικό κομμάτι που αξιολογείται από εξωτερικές επαληθεύσεις που αφορούν το Περιβάλλον, την Κοινωνία και την Εταιρική Διακυβέρνηση, όπως ο δείκτης Dow Jones Sustainability Index (DJSI).

«Δεσμευόμαστε για τη βιωσιμότητα στην ταξιδιωτική βιομηχανία,» δήλωσε ο κ. Tomas López Fernebrand, Ανώτατος Αντιπρόεδρος, Γενικός Σύμβουλος και Εταιρικός Γραμματέας στην Amadeus. «Πράγματι, είμαστε υπερήφανοι που ο DJSI μας αναγνώρισε ως ηγέτες σε παγκόσμιο επίπεδο στον κλάδο μας. Η προσβασιμότητα είναι σημείο κλειδί για να επιτύχουμε μια βιώσιμη ταξιδιωτική βιομηχανία, καθώς επίσης και ένα ισχυρό εργαλείο που θα διευρύνει την πρόσβαση των ανθρώπων στα ταξίδια. Η τεχνολογία έχει έναν καθοριστικό ρόλο για την πραγματοποίηση αυτού του στόχου. Είναι επίσης απαραίτητο να συνεργαστούμε με τους καταναλωτές και με τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα για να ενοποιήσουμε τα πρότυπα της βιομηχανίας που θα κάνουν τα προσβάσιμα ταξίδια μια πραγματικότητα.»

Υπογραμμίζεται ότι η έρευνα, η οποία διεξήχθη από την ILUNION, μια εταιρεία συμβούλων που ανήκει στην ONCE, την Ισπανική Εθνική Οργάνωση Τυφλών, διεξήχθη στις ΗΠΑ, την ΕΕ και την Ινδία και περιλάμβανε περίπου 800 συνεντεύξεις ταξιδιωτών με ανάγκες προσβασιμότητας, καθώς και εμπειρογνώμονες της βιομηχανίας, εκπροσώπους ιδιωτικού-δημόσιου τομέα και διεθνείς οργανισμούς. Η τμηματοποίηση των ταξιδιωτών για την έρευνα βασίστηκε σε άτομα με ιδιαιτερότητες σε θέματα όρασης, με σωματικές αναπηρίες καθώς και μεγαλύτερης ηλικίας ταξιδιώτες (άνω των 65 ετών).