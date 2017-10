Η τοπική Βουλή κήρυξε δηλαδή την ανεξαρτησία της Καταλονίας από την Ισπανία! Πρόκειται για μία αναμφισβήτητα ιστορική στιγμή, που λίγοι πίστευαν ότι μπορεί να γίνει πράξη.

Νωρίτερα, Βουλευτές του Σοσιαλιστικού, του Λαϊκού Κόμματος και του κόμματος των Πολιτών (Ciudadanos) αποχώρησαν από την αίθουσα προτού ξεκινήσει η ψηφοφορία σε ένδειξη διαμαρτυρίας.

Η επίσημη πρόταση απόσχισης εγκρίθηκε με 70 ψήφους «υπέρ», 10 «κατά» και δύο «λευκά»

Αμέσως μετά το ψήφισμα, οι Καταλανοί άρχιζαν να τραγουδούν μέσα στη Βουλή τον ύμνο των ανεξάρτητων.

Την ίδια ώρα έξω από το Κοινοβούλιο υποστηρικτές της ανεξαρτησίας, διαδήλωναν και ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς, μόλις ανακοινώθηκε το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.

