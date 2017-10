Πρόκειται για τον Πολ Μάναφορτ, επικεφαλής της προεκλογικής καμπάνιας του Ντ.Τραμπ, και τον Ρικ Γκέιτς, νούμερο δύο μετά τον Μάναφορτ στην καμπάνια.

Στους δύο απαγγέλθηκαν κατηγορίες για 12 εγκλήματα, μεταξύ των οποίων συνωμοσία σε βάρος των ΗΠΑ, συνωμοσία για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, παροχή υπηρεσίας μη καταγεγραμμένου πράκτορα σε αλλοδαπό εντολοδόχο, ψευδείς και παραπλανητικές δηλώσεις στο πλαίσιο του νόμου για την καταγραφή ξένων πρακτόρων, ψευδείς δηλώσεις για ξένους τραπεζικούς λογαριασμούς.

Ο Γκέιτς υπήρξε στενός συνεργάτης του Μάναφορτ για πολλά χρόνια, από τα μέσα της δεκαετίας του 2000, και υπηρέτησε ως νούμερο δύο στην προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ.

Ο Μάναφορτ έφτασε στο κατώφλι του FBI στην Ουάσινγκτον το πρωί της Δευτέρας. Τόσο σε αυτόν όσο και στον Γκέιτς απαγγέλθηκαν οι κατηγορίες την Παρασκευή και σήμερα Δευτέρα παρουσιάζονται ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου.

Οι κατηγορίες σε βάρος των δύο υψηλόβαθμων αξιωματούχων της καμπάνιας Τραμπ σηματοδοτούν την έναρξη μιας νέας φάσης στις ομοσπονδιακές έρευνες για πιθανή συνωμοσία μεταξύ της Μόσχας και της καμπάνιας Τραμπ, που περιλαμβάνουν και οικονομικά εγκλήματα.

Πηγή του Λευκού ανέφερε ότι «αυτοί οι τύποι (σ.σ. Μάναφορτ και Γκέιτς) «ήταν κακοί όταν ήρθαν, ήταν κακοί και όταν έφυγαν».

Ο Μάναφορτ υπήρξε στο παρελθόν συνεργάτης του πρώην προέδρου της Ουκρανίας Βίκτορ Γιανουκόβιτς και οι δουλειές μαζί του έχουν μπει στο μικροσκόπιο των αμερικανικών Αρχών.

Η εμπλοκή του Μάναφορτ σε υπόθεση ξεπλύματος μαύρου χρήματος από τα χρόνια της συνεργασίας του με τον Γιανουκόβιτς έδωσε στον αμερικανό πρόεδρο Ντ.Τραμπ το περιθώριο να επιχειρήσει να αποδράσει από την υπόθεση της ρωσικής εμπλοκής. Σε ένα tweet ο Τραμπ σχολίασε ότι αυτές οι υποθέσεις συνέβησαν πολλά χρόνια πριν ο Μάναφορτ εργαστεί για την καμπάνια του.

Sorry, but this is years ago, before Paul Manafort was part of the Trump campaign. But why aren't Crooked Hillary & the Dems the focus?????