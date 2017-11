Αυτή είναι η 12η συνολικά φορά που η Γερμανίδα Καγκελάριος βρίσκεται στην πρώτη θέση.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Τερέζα Μέι, λόγω των εξελίξεων με το Brexit.

Ακολουθεί η Μελίντα Γκέιτς, συμπρόεδρος του Ιδρύματος Bill & Melinda Gates.

Στην τέταρτη θέση είναι η Διευθύντρια Λειτουργιών (COO) της Facebook Σέριλ Σάντμπεργκ.

Την κορυφαία πεντάδα συμπληρώνει η Διευθύνουσα Σύμβουλος της General Motors, Μέρι Μπάρα.

