Μικρή ήταν η προσέλευση των Αμερικανών καταναλωτών στα καταστήματα το πρωί, στο πλαίσιο της Μαύρης Παρασκευής που σηματοδοτεί την έναρξη των χριστουγεννιάτικων αγορών στις ΗΠΑ, καθώς οι περισσότεροι επέλεξαν τις διαδικτυακές αγορές, ενώ πολλοί ήταν αυτοί που έκαναν τις αγορές τους στα καταστήματα που άνοιξαν το βράδυ.

Η περίοδος μεταξύ της Ημέρας των Ευχαριστιών και των Χριστουγέννων μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για τις επιδόσεις μιας εταιρίας λιανικών πωλήσεων, καθώς αντιστοιχεί περίπου στο 40% των συνολικών εσόδων της χρονιάς. Την επομένη της Ημέρας των Ευχαριστιών, οι έμποροι παραδοσιακά προσφέρουν πολύ γενναίες εκπτώσεις, προκαλώντας πραγματική φρενίτιδα στους καταναλωτές.

Ωστόσο, τέτοιου είδους αντιδράσεις ήταν περιορισμένες το πρωί. Περίπου 250 άτομα περίμεναν έξω από το κατάστημα Target στο Μανχάταν λίγο πριν ανοίξει στις 6.00 το πρωί (14.00 ώρα Ελλάδας). Η Τρίσια Γουέλτς, 36 ετών, στέλεχος τράπεζας, στάθηκε στην ουρά για περίπου μία ώρα πριν μπει στο κατάστημα. «Υπάρχουν σίγουρα περισσότερες εκπτώσεις διαθέσιμες κατά τη διάρκεια της χρονιάς τώρα απ’ ότι πριν από τέσσερα με πέντε χρόνια. Αγοράζουμε μόνο ηλεκτρονικά ή συσκευές τη Μαύρη Παρασκευή», δήλωσε.

Η προσέλκυση καταναλωτών με προσφορές είναι ιδιαίτερα σημαντική για τους εμπόρους δεδομένης της συνεχούς στροφής των καταναλωτών σε διαδικτυακές αγορές, εκεί όπου κυριαρχεί η Amazon.com, μια τάση που οδήγησε αλυσίδες όπως η Toys R Us, η True Religion και η The Limited να καταθέσουν αίτηση χρεοκοπίας νωρίτερα μέσα στο 2017.

Η Wal-Mart Stores, η Target, η Macy's, η J.C. Penney και άλλες μεγάλες εταιρίες του λιανεμπορίου άνοιξαν τα καταστήματά τους το βράδυ της Πέμπτης και οι περισσότερες προσφέρουν παρατεταμένης διάρκειας χριστουγεννιάτικες προσφορές ξεκινώντας από τις αρχές Οκτωβρίου αντί να τις περιορίζουν σε μία μόνο ημέρα.

Το εμπορικό κέντρο Garden State Plaza στο Νιου Τζέρσεϊ είχε αρκετή κίνηση, χωρίς όμως να επικρατεί χάος. Οι καταναλωτές αναζητούσαν προσφορές χωρίς να έχουν κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό τους. «Φαίνεται να υπάρχει μια μικρή επιβράδυνση φέτος», δήλωσε εργαζόμενη στην Build-A-Bear.

«Η Μαύρη Παρασκευή δεν είναι αυτό που ήταν, διότι τα καταστήματα παρατείνουν τις εκπτώσεις έως το σαββατοκύριακο και μπορείς να ψωνίσεις διαδικτυακά», δήλωσε ο 30χρονος Ουνμές Πατέλ.

Οι Αμερικανοί καταναλωτές ξόδεψαν πάνω από 1,52 δισεκ. δολάρια στο ίντερνετ έως το βράδυ της Ημέρας των Ευχαριστιών, κατά 16,8% περισσότερα σε ετήσια βάση, σύμφωνα με την Adobe Analytics, που παρακολουθεί το 80% των διαδικτυακών συναλλαγών στις 100 μεγαλύτερες εταιρίες λιανικού εμπορίου στις ΗΠΑ.