O Πορτογάλος υπουργός Οικονομικών, Μάριο Σεντένο αναδείχθηκε νέος πρόεδρος του Eurogroup για τα επόμενα 2,5 χρόνια, μετά από τρεις γύρους ψηφοφορίας και αναμένεται να αναλάβει τα καθήκοντά του στις 13 Ιανουαρίου του 2018.

Στην κούρσα της διεκδίκησης της θέσης του Γερούν Ντάισελμπλουμ, ο οποίος αποχωρεί τον Ιανουάριο του 2018, ήταν, εκτός από τον Πορτογάλο σοσιαλιστή Μάριο Σεντένο, η κεντροδεξιά Λετονή Ντάνα Ράιζνιτσε- Οζόλα, ο Σλοβάκος σοσιαλδημοκράτης Πέτερ Κάζιμιρ και ο Λουξεμβούργιος φιλελεύθερος Πιερ Γκραμένια.

Η Λετονή ΥΠΟΙΚ τέθηκε εκτός στον πρώτο γύρο και στη συνέχεια αποσύρθηκε και ο Κάζιμιρ. Τελικά, ο Σεντένο επικράτησε του Γκραμένια.

Ο Σεντένο αναλαμβάνει καθήκοντα στις 13 Ιανουαρίου του 2018.

Το who is who του Μάριο Σεντένο

Οικονομολόγος, ακαδημαϊκός και πολιτικός, ο 50χρονος Σεντένο είναι ο σοσιαλιστής υπουργός Οικονομικών της Πορτογαλίας από τα τέλη του 2015. Έχει ηγηθεί της εντυπωσιακής οικονομικής ανάκαμψης της χώρας του, όπου το αξιόχρεο της χώρας επανήλθε σε επενδυτική βαθμίδα και η Λισαβόνα μείωσε το δημοσιονομικό της έλλειμμα στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 40 ετών.

Σύμφωνα με το περιοδικό Expresso θεωρείται «σταρ της ροκ» λόγω της μεγάλης προβολής του από τα μέσα ενημέρωσης, ενώ οι επιδόσεις του είχαν ως αποτέλεσμα να χαρακτηριστεί ως «Ρονάλντο» του Eurogroup από τον Βόλφγκανγκ Σόιμπλε.

Έχει τιμηθεί με βραβεία Οικονομίας και είναι απόφοιτος Οικονομικών με μεταπτυχιακό σε Εφαρμοσμένα Μαθηματικά από το πανεπιστήμιο της Λισαβόνας, καθώς και μεταπτυχιακό και διδακτορικό Οικονομικών από το πανεπιστήμιο Χάρβαρντ.

Ο Σεντένο εντάχθηκε στην Κεντρική Τράπεζα της χώρας του το 2000 όπου εργάστηκε ως οικονομολόγος μέχρι το 2004. Από το 2004 ως το 2013 διετέλεσε βοηθός διευθυντή του Τμήματος Οικονομικών της Κεντρικής Τράπεζας και από το 2014 είναι σύμβουλος της Κεντρικής Τράπεζας της Πορτογαλίας.

Ο Σεντένο είναι καθηγητής στο ISEG, στο πανεπιστήμιο της Λισαβόνας.

Κατά το διάστημα 2004-2013 υπήρξε μέλος της Επιτροπής Οικονομικής Πολιτικής της Κομισιόν και από το 2001 μέλος του ΔΣ της πορτογαλικής οικονομικής επιθεώρησης. Υπογράφει πολλές επιστημονικές δημοσιεύσεις και βιβλία σχετικά με τον τομέα ενδιαφέροντός του.