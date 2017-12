Το περιστατικό σημειώθηκε στον σταθμό Port Authority, κοντά στην Times Square, σε ώρα αιχμής.

Σύμφωνα με το CNN, επρόκειτο για αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό μέσα σε σωλήνα, ο οποίος εξερράγη.

Οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για έναν τραυματία, χωρίς να διευκρινίζεται εάν πρόκειται για τον δράστη ή για περαστικό.

Εικόνες που μεταδίδουν αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα δείχνουν μεγάλη αστυνομική δύναμη στην περιοχή, που έχει αποκλειστεί, και πυροσβεστικά οχήματα.

«Το Αστυνομικό Τμήμα Νέας Υόρκης (NYPD) ανταποκρίθηκε σε αναφορές για έκρηξη άγνωστης προέλευσης στην 42 Οδό και Όγδοη Λεωφόρο, στο Μανχάταν» αναφέρεται σε tweet του NYPD.

«Οι γραμμές A, C και E εκκενώνονται προς το παρόν. Περισσότερη ενημέρωση σε λίγο» αναφέρεται στο tweet.

Το ABC News μετέδωσε επικαλούμενο αστυνομικές πηγές ότι ο εκρηκτικός μηχανισμός πυροδοτήθηκε σε υπόγεια διάβαση.

Επιβάτες που βρέθηκαν μέσα στον σταθμό στέλνουν στο twitter μηνύματα περιγράφοντας σκηνές σύγχυσης και πανικού, με την αστυνομία να προσπαθεί να οδηγήσει τον κόσμο σε ασφαλή σημεία.

Ο σταθμός Port Authority είναι ο μεγαλύτερος σταθμός λεωφορείων στις ΗΠΑ, που εξυπηρετεί 65 εκατ. επιβάτες τον χρόνο.

Coming out of PABT this am serious stuff going on pic.twitter.com/r0eFXzxogm

#Explosion près de #TimesSquare, #NewYork. No way in no way out. Public transportation is taking commuters back to departing points. My bus could not make it to PABT. Safe and on my way back home.