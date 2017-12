Τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι Σύροι πρόσφυγες που κατέφυγαν σε ευρωπαϊκές χώρες (Αυστρία, Ολλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο) κατά την εύρεση εργασίας εξετάζει έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τη Deloitte και το τμήμα μελετών για τη ζωή των προσφύγων του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης (Talent displaced: The economic lives of Syrian refugees in Europe).