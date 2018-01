Θυελλώδεις άνεμοι και σφοδρές χιονοπτώσεις σαρώνουν τις βορειοανατολικές ΗΠΑ σήμερα με αποτέλεσμα να κλείσουν σχολεία και δημόσιες υπηρεσίες και να προκληθούν προβλήματα στις μετακινήσεις καθώς τα συνεργεία καθαρισμού δίνουν μάχη με τον χρόνο για να απομακρύνουν το χιόνι από τους δρόμους προτού ο υδράργυρος βουτήξει πολλούς βαθμούς κάτω από το μηδέν και το χιόνι μετατραπεί σε παγετό.

Χιλιάδες πτήσεις ακυρώθηκαν, τα εκχιονιστικά μηχανήματα βρίσκονται ήδη στους δρόμους και όσοι αψήφησαν τα ακραία καιρικά φαινόμενα για να πάνε στις δουλειές τους απλά ήλπιζαν ότι θα τα καταφέρουν να επιστρέψουν στα σπίτια τους ασφαλείς καθώς η κακοκαιρία αναμένεται να επιδεινωθεί αργότερα σήμερα.

Στη Νέα Υόρκη, το αεροδρόμιο John F. Kennedy έκλεισε προσωρινά λόγω της χιονόπτωσης, του πάγου και των ισχυρών ανέμων στην περιοχή, όπως ανακοινώθηκε.

Οι αρχές εξέδωσαν προειδοποιήσεις για χιονοθύελλες από τις ακτές από τη Βόρεια Καρολίνα έως το Μέιν, την ώρα που η μετεωρολογική υπηρεσία κάνει λόγο για ανέμους ταχύτητας 113 χιλιομέτρων την ώρα.

Για τη Βοστόνη αλλά και τις παράκτιες περιοχές στη βόρεια Νέα Αγγλία οι ειδικοί προειδοποιούν ότι το ύψος του χιονιού θα ξεπεράσει τα 30 εκατοστά.

Τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τη βαρυχειμωνιά τις τελευταίες ημέρες, μεταξύ αυτών δύο άστεγοι στο Χιούστον.

ΗΠΑ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΧΙΟΝΙΑ

Οι δημόσιες υπηρεσίες θα ανοίξουν για το κοινό με καθυστέρηση δύο ωρών, ενώ οι αρχές σε Κονέτικατ, Νιου Τζέρσεϊ και Μασαχουσέτη έδωσαν εντολή στο προσωπικό που δεν είναι απαραίτητο για τη λειτουργία των υπηρεσιών να παραμείνει στα σπίτια του. Στο Μέιν, ο κυβερνήτης Πολ Λεπέιτζ διέταξε το κλείσιμο των δημόσιων υπηρεσιών για το υπόλοιπο της ημέρας.

«Οι μετακινήσεις αναμένεται να διεξάγονται σε επισφαλείς συνθήκες» είπε ο Λεπέιτζ σε μια ανακοίνωση που εκδόθηκε.

Τουλάχιστον 65000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις στα βορειοανατολικά των ΗΠΑ παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, ένας αριθμός που αναμένεται να αυξηθεί όσο περνούν οι ώρες.

A man pushes his way through a winter snowstorm in Atlantic City, N.J., Thursday, Jan. 4, 2018. A massive winter storm swept from the Carolinas to Maine on Thursday, dumping snow along the coast and bringing strong winds that will usher in possible record-breaking cold. (AP Photo/Matt Rourke)

Τα σχολεία δεν άνοιξαν στη Νέα Υόρκη, σε πολλές περιοχές του Νιου Τζέρσεϊ και της Βοστόνης.