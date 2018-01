Ο Μάθιου Νίμιτς μιλώντας στην "Καθημερινή της Κυριακής" εκτιμά πως αναπτύσσεται μια "δυναμική λύση" στις διαπραγματεύσεις Ελλάδας-ΠΓΔΜ για την ονομασία της γείτονος.

Ειδικότερα, χαρακτηρίζει "ιστορικής σημασίας" τη συνάντηση Τσίπρα-Ζάεφ στο Νταβός, αλλά και υποστηρίζει πως με τη βοήθεια της διεθνούς κοινότητας θα επιτευχθεί μια κοινά αποδεκτή ονομασία.

Ο διαμεσολαβητής των Ηνωμένων Εθνών προτείνει ευρεία χρήση της νέας ονομασίας από τη στιγμή που η ΠΓΔΜ θα ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά όχι πριν από την ολοκλήρωση της ένταξής της. Στο μεσοδιάστημα υποστηρίζει τη χρήση της νέας ονομασίας σε διεθνείς οργανισμούς και fora.

Επίσης, στην πρόταση που κατέθεσε εισηγείται κάθε χώρα να έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί είτε τη σλαβική ή την αγγλική ονομασία, ή να τη μεταφράζει σε όποια γλώσσα επιθυμεί. Αν για παράδειγμα επιλεγεί το "Νέα" ή το "΄Άνω Μακεδονία", πολλές χώρες θα χρησιμοποιούν την αγγλική ονομασία "Republic of New Macedonia" ή "Republic of Upper Macedonia" και άλλες, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, θα μπορούν να χρησιμοποιούν και τη σλαβική ονομασία "Republika Nova Makedonija" ή "Republika Gorna Makedonija".