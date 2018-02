Οι πωλήσεις λιανικής στην Κίνα αναμένεται ν’ αυξηθούν κατά 10% μέσα στο 2018, με το οικονομικό τους ύψος να ξεπερνά τα 40 τρισεκατομμύρια γουάν σύμφωνα με αναφορά που δημοσιοποιήθηκε σήμερα.

Συγκεκριμένα, πρωταγωνιστικό ρόλο στην αύξηση των πωλήσεων λιανικής έχουν τα προϊόντα και οι υπηρεσίας καινοτομίας, καθώς οι Κινέζοι εμφανίζονται διατεθειμένοι να πληρώσουν όσο το δυνατό περισσότερα προκειμένου να έχουν την εμπειρία χρήσης και αξιοποίησης προϊόντων και υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών.

Παράλληλα, η προσφορά έξυπνων υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου εξελίσσεται στην κινητήριο δύναμη για την αύξηση της κατανάλωσης, σύμφωνα με τον Ζάο Πινγκ που είναι ερευνητής του ινστιτούτου (China Council for the Promotion of International Trade -CCPIT) που δημοσιοποίησε την αναφορά.

Οι πωλήσεις λιανικής των καταναλωτικών προϊόντων κατέγραψαν αύξηση 10,2% το 2017, ξεπερνώντας τα 36 τρισεκατομμύρια γουάν.