Στην ταινία «Οι Τρεις Πινακίδες έξω από το Έμπινγκ στο Μιζούρι» του Βρετανού σκηνοθέτη Μάρτιν Μακντόνα απονεμήθηκε το βραβείο Bafta καλύτερης ταινίας, κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής των βρετανικών βραβείων κινηματογράφου στο Λονδίνο.

Γενικά, τα βρετανικά κινηματογραφικά βραβεία δεν έκρυβαν μεγάλες εκπλήξεις.

Οι νικητές στις βασικές κατηγορίες των BAFTA:

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ: Οι Τρεις Πινακίδες έξω από το Έμπινγκ στο Μιζούρι

Α΄ ΑΝΔΡΙΚΟΥ ΡΟΥΛΟΥ: Γκάρι Όλντμαν - Η πιο σκοτεινή ώρα

Α' ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΡΟΛΟΥ: Φράνσις Μακ Ντόρμαντ - Οι Τρεις Πινακίδες έξω από το Έμπινγκ στο Μιζούρι

Β' ΑΝΔΡΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ - SAM ROCKWELL Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Β΄ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΡΟΛΟΥ: Allison Janney - I, Τonya

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ - THREE BILLBOARDS OUTSIDE EBBING, MISSOURI Martin McDonagh, Graham Broadbent, Pete Czernin

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΔΙΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΣΕΝΑΡΙΟ - Call Me By Your Name

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Οι Τρεις Πινακίδες έξω από το Έμπινγκ στο Μιζούρι

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑΣ: Guillermo del Toro, The Shape of Water

ΠΡΩΤΟΤΥΠΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ - Shape Of Water - Alexandre Desplat

ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΦΕ - Blade Runner

ΤΑΙΝΙΑΣ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ - Coco, των Lee UknRich και Darla K. Anderson

ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ, ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ - Poles Apart

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ - I am not your negro, του Raoul Peck

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ - The Handmaiden, Νότιος Κορέα

ΒΡΕΤΑΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ - Cowboy Dave, Colin O'Toole, Jonas Mortensen