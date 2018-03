Η υδάτινη και απόκοσμη ιστορία αγάπης του Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο αναδείχθηκε ο μεγάλος νικητής της χθεσινής απονομής των επετειακών 90ών βραβείων της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου.

Σε μια τελετή με ελάχιστες εκπλήξεις η «Μορφή του νερού» απέσπασε συνολικά 4 βραβεία Όσκαρ από το σύνολο των 13 υποψηφιοτήτων. Ακολούθησε η «Δουνκέρκη» του Κρίστοφερ Νόλαν με 3 Όσκαρ και μετά με 2 Όσκαρ το «Blade Runner 2049», το «Coco», η «πιο σκοτεινή ώρα» και οι «Τρεις Πινακίδες Εξω από το Εμπινγκ, στο Μιζούρι».

Το Όσκαρ καλύτερης ερμηνείας απέσπασαν οι βετεράνοι της υποκριτικής Γκάρι Όλντμαν και Φράνσις Μακντόρμαντ

Αναλυτικά τα βραβεία:

Καλύτερη Ταινία

«The Shape of Water»

Σκηνοθεσία

Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο - «The Shape of Water»

Α’ Ανδρικός Ρόλος

Γκάρι Όλντμαν - «H Πιο Σκοτεινή Ώρα»

Α’ Γυναικείος Ρόλος

Φράνσις ΜακΝτόρμαντ - «Τρεις πινακίδες έξω από το Έμπινγκ, στο Μιζούρι»

Β’ Ανδρικός Ρόλος

Σαμ Ρόκγουελ - «Τρεις πινακίδες έξω από το Έμπινγκ, στο Μιζούρι»

Β’ Γυναικείος Ρόλος

Άλισον Τζάνεϊ - «Εγώ, η Τόνια»

Καλύτερη ταινία Κινουμένων Σχεδίων

«Coco»

Μικρού μήκους ταινία Κινουμένων σχεδίων

«Dear Basketball»

Διασκευασμένο Σενάριο

Τζέιμς Αϊβορι - «Να Με Φωνάζεις Με το Όνομά Σου»

Πρωτότυπο Σενάριο

Τζόρνταν Πιλ - «Τρέξε!»

Διεύθυνση Φωτογραφίας

Ρότζερ Ντίκινς - «Blade Runner 2049»

Καλύτερο Ντοκιμαντέρ

«Icarus»

Ντοκιμαντέρ μικρού μήκους

«Heaven Is a Traffic Jam on the 405»

Μικρού μήκους ταινία

«The Silent Child»»

Καλύτερη Ξενόγλωσση Ταινία

«Μια Φανταστική Γυναίκα» του Σεμπάστιαν Λέλιο (Χιλή)

Μοντάζ

«Δουνκέρκη»

Ηχητικό Μοντάζ

«Δουνκέρκη»

Μίξη Ήχου

«Δουνκέρκη»

Καλλιτεχνική Διεύθυνση

«The Shape of Water»

Μουσική

«The Shape of Water» - Αλεξάντρ Ντεσπλά

Τραγούδι

«Remember Me» από το «Coco»

Μακιγιάζ και κομμώσεις

«H Πιο Σκοτεινή Ώρα»

Κοστούμια

«Αόρατη Κλωστή»

Ειδικά Εφέ

«Blade Runner 2049»