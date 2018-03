Σύμφωνα με το BFM TV, ο Μαροκινός άνδρας γύρω στα 30 που έσπειρε τον τρόμο στη μικρή πόλη της Νοτιοδυτικής Γαλλίας, πυροβολήθηκε από αστυνομικούς και έπεσε νεκρός.

Δυστυχώς, όμως, πριν από την παρέμβαση της αστυνομίας τρία άτομα είχαν χάσει τη ζωή τους.

Ο δράστης, που φέρεται να είναι τζιχαντιστής, εισέβαλε στο σούπερ μάρκετ στις 11:15 το πρωί, φωνάζοντας «Ο Θεός είναι μεγάλος, θα σας σκοτώσω όλους!».

Ο ένας εκ των τριών νεκρών ήταν υπάλληλος στο σούπερ μάρκετ (χασάπης), σύμφωνα με τη γαλλική εφημερίδα «Le Figaro», ενώ ένας άλλος φέρεται να πυροβολήθηκε από τον δράστη στο κεφάλι.

Πριν εισβάλει στο σουπερμάρκετ, ο δράστης φέρεται να πυροβόλησε αστυνομικό στη γειτονική της Τρεμπ πόλη Καρκασόν.

