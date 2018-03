"Η εκστρατεία στοχεύει στο να εμπλέξει το κοινό σε αυτήν διεκδικώντας τη διεξαγωγή ενός νέου δημοψηφίσματος για το Brexit" επισήμανε η οργάνωση Best for Britain σε ένα δελτίο τύπου.

Επιπλέον, οι προασπιστές της παραμονής στην ΕΕ αγόρασαν διαφημιστικό χώρο σε εφημερίδες όπως τη The Evening Standard και τη The Guardian.

Η οργάνωση υπέρ της παραμονής της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση Best for Britain ξεκίνησε σήμερα μια εκστρατεία αφισοκόλλησης σε ολόκληρη τη χώρα σε μια απόπειρα να διεξαχθεί δεύτερο δημοψήφισμα για το Brexit, έναν χρόνο πριν από την αποχώρηση της χώρας από την ΕΕ.

