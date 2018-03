Από τις τέσσερις πρωτοβουλίες πολιτών που υποστηρίχθηκαν από περισσότερους από 1 εκατομμύριο πολίτες, η Επιτροπή δίνει συνέχεια στην πρωτοβουλία «Σταματήστε τη ζωοτομία» («Stop vivisection») με μη νομοθετικές δράσεις, ενώ ως απόκριση στην πρωτοβουλία «Δικαίωμα στο νερό» («Right2Water») η Επιτροπή υπέβαλε εφέτος τον Φεβρουάριο πρόταση αναθεώρησης της οδηγίας για το πόσιμο νερό. Επίσης, ως συνέχεια στην πρωτοβουλία «Η απαγόρευση της γλυφοσάτης και η προστασία από τα τοξικά φυτοφάρμακα» («Ban glyphosate and toxic pesticides»), η Επιτροπή εξήγγειλε νομοθετική πρόταση με σκοπό τη βελτίωση της διαφάνειας των επιστημονικών εκτιμήσεων και της διαδικασίας λήψης αποφάσεων.

