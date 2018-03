Ισχυρή παραμένει η παγκόσμια αγορά ακίνητης περιουσίας, παρά το βραδύ κύκλο ωρίμανσης και τα εξελισσόμενα επιχειρηματικά μοντέλα, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση «Emerging Trends in Real Estate - The Global Outlook for 2018», που δημοσιεύουν από κοινού η PwC και το Urban Land Institute (ULI).