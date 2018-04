Οι χάκερς της ομάδας JokerStash έχουν στο παρελθόν υποκλέψει προσωπικά δεδομένα από πελάτες αλυσίδων καταστημάτων όπως οι Whole Foods, Chipotle, Omni Hotels & Resorts καθώς και από τις αλυσίδες ξενοδοχείων του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Οι περισσότεροι από τους πελάτες των καταστημάτων αυτών, που έπεσαν θύματα των υποκλοπών, διαμένουν στις πολιτείες του Νιού Τζέρσεϊ και της Νέας Υόρκης, ενώ Τα καταστήματα ανήκουν στην καναδική εταιρεία Hudson’s Bay Bay Co. «Η συγκεκριμένη κυβερνοεπίθεση είναι μια από τις μεγαλύτερες και τις πιο καταστροφικές που έχουν μέχρι σήμερα σημειωθεί σε εταιρείες λιανεμπορίου», υποστηρίζουν ειδικοί της κυβερνοασφάλειας.

Σύμφωνα με την εταιρεία κυβερνοασφάλειας Gemini Advisory πρόκειται για έργο της αυτοαποκαλούμενης ομάδας JokerStash. «Σε συνεργασία με πολλά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα επιβεβαιώσαμε με αρκετά μεγάλη βεβαιότητα ότι τα αρχεία εκλάπησαν από πελάτες των καταστημάτων Saks Fifth Avenue και Lord & Taylor. Εκτιμούμε ότι οι υποκλοπές αφορούν την περίοδο από τον Μάιο 2017 έως σήμερα», αναφέρει ανακοινωθέν της εταιρείας.

