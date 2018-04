Ο εθνικισμός είναι ο μεγάλος νικητής στις τουρκικές εκλογές μέχρι στιγμής, σημειώνει ο Γκιουνέι Γιλμάζ του European Council on Foreign Relations. Πρέπει όμως να στηρίζεται και από μια ισχυρή οικονομία, προσθέτει –και το κόμμα του Ερντογάν δεν τα πάει καλά σ’ αυτό το μέτωπο.

