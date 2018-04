Μπορεί η θητεία του 67χρονου Έρκι Λιίκανεν ως κεντρικού τραπεζίτη της Φινλανδίας να λήγει τον Ιούλιο, η συνταξιοδότησή του όμως μπορεί να αργήσει, καθώς εμφανίζεται ως συμβιβαστικός υποψήφιος για τη θέση του προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.

