Σημειώνεται ότι ο Αμερικανός υπουργός Εμπορίου αναμένεται να ανακοινώσει έως την Παρασκευή, εάν τελικά θα τεθούν σε ισχύ οι δασμοί σε τεχνολογικά προϊόντα, οι οποίοι στηρίζονται σε κατηγορίες για κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας, και να διευκρινίσει ποια ακριβώς προϊόντα αφορούν. Με τους συγκεκριμένους δασμούς η Ουάσινγκτον βάζει στο στόχαστρό της την πρωτοβουλία «Made in China», με την οποία το Πεκίνο προσπαθεί να αντικαταστήσει εισαγωγές με τοπική παραγωγή σε δέκα τομείς στρατηγικής σημασίας.

More in this category: