To γερμανικό περιοδικό επισημαίνει ότι στη συμφωνία Βρυξελλών – Άγκυρας που είχε συναφθεί πριν από δύο χρόνια, η Τουρκία θα ελάμβανε 6 δισεκατομμύρια ευρώ και σε αντάλλαγμα θα σφράγιζε τα σύνορά της.

More in this category: