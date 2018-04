«Οι τεχνολογικές καινοτομίες, μεταξύ των οποίων και τα ψηφιακά νομίσματα, έχουν την δυνατότητα να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος» ανέφερε σύμφωνα μ τους The Times of India ο αναπληρωτής διοικητής της κεντρικής τράπεζας B. P. Kanungo.

More in this category: