Οι Financial Times θέτουν το ερώτημα για την επόμενη μέρα στην Ιταλία και εκφράζουν το φόβο αναλυτών που πιστεύουν πως η γειτονική χώρα κατευθύνεται προς μια στιγμή ΣΥΡΙΖΑ, «μια ταυτόχρονη κρίση χρέους, τραπεζών και νομίσματος τόσο τρομακτική όσο αυτή που κόντεψε να πετάξει την Ελλάδα έξω από την Ευρωζώνη το 2015»

More in this category: