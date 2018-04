Ανησυχητική αύξηση παρουσίασε το παγκόσμιο χρέος κατά το δ' τρίμηνο του 2017, αγγίζοντας τα επίπεδα-ρεκόρ των 237 τρισ. δολαρίων, υψηλότερα κατά περισσότερο από 70 τρισ. δολάρια, σε σύγκριση με μία δεκαετία νωρίτερα, σύμφωνα με ανάλυση του Institute of International Finance.

