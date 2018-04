Μέσω του... αγαπημένου του twitter ο Πρόεδρος των ΗΠΑ καλεί τη Ρωσία να προετοιμάζεται γιατί σύντομα θα δει τους αμερικανικούς πυραύλους .

«Η Ρωσία απειλεί να καταρρίψει όλους τους πυραύλους που θα εκτοξευθούν στη Συρία. Να είσαι έτοιμη, Ρωσία, γιατί έρχονται, όμορφοι, νέοι και "έξυπνοι"! Δεν θα έπρεπε να είσαι σύμμαχος με ένα Δολοφονικό Κτήνος που σκοτώνει τον λαό του και το απολαμβάνει», γράφει χαρακτηριστικά ο Τραμπ.

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and “smart!” You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it!