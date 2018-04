Δημοσίευμα της εφημερίδας The Baghdad Post που αναπαράγουν πολλά δυτικά ΜΜΕ, ο Πρόεδρος της Συρίας, Μπασάρ αλ Άσαντ αποφάσισε να εγκαταλείψει το παλάτι του, υπό το φόβο αμερικανικών επιθέσεων.

