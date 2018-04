Το βιβλίο του Τζέιμς Κόμι, με τίτλο “A Higher Loyalty: Truth, Lies and Leadership” παρουσιάζει την εικόνα ενός προέδρου που δεν σταματάει να λέει ψέματα και επιβάλλει στο περιβάλλον του όρκους απόλυτης σιωπής και πίστης που θυμίζουν συμπεριφορά αφεντικού της μαφίας.

More in this category: