Την τελευταία του πνοή άφησε στα 86 του χρόνια ο βραβευμένος με δύο Όσκαρ σκηνοθέτης Μίλος Φόρμαν, έπειτα από μια σύντομη ασθένεια.

«Έφυγε ήσυχα, έχοντας γύρω του την οικογένειά του και τους πιο στενούς φίλους του», συμπλήρωσε δήλωσε χαρακτηριστικά η σύζυγός του.

Είχε γεννηθεί στην Τσεχία στις 18 Φεβρουαρίου 1932, αλλά έφυγε για τις ΗΠΑ έπειτα από την «Ανοιξη της Πράγας». Σπούδασε σεναριογραφία στην Ακαδημία Τεχνών της Πράγας και σκηνοθέτησε αρκετές τσέχικες κωμωδίες στην Τσεχοσλοβακία.

Άρχισε να σκηνοθετεί στη νέα του πατρίδα, και γνώρισε μεγάλη επιτυχία το 1975 με την ταινία «Στη Φωλιά του Κούκου» (One Flew Over the Cuckoo’s Nest) βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Κεν Κέσεϊ, που απέσπασε πέντε Βραβεία Όσκαρ συμπεριλαμβανομένου και αυτού της σκηνοθεσίας. Το 1977, ανακηρύχθηκε επίτιμος πολίτης των Ηνωμένων Πολιτειών. Άλλες επιτυχίες του ήταν οι ταινίες «Αμαντέους» (Amadeus), που κέρδισε οκτώ Όσκαρ, και η «Υπόθεση Λάρι Φλιντ» για την οποία ήταν υποψήφιος για το Όσκαρ σκηνοθεσίας και κέρδισε μία χρυσή σφαίρα.