Οι εικόνες που έδωσε στη δημοσιότητα το Πεντάγωνο παρουσιάζουν την κατάσταση των στόχων πριν και μετά την επίθεση, στην εγκατάσταση αποθήκευσης χημικών όπλων Him Shinshar (AP).

More in this category: