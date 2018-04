Σύμφωνα με την πρόβλεψη της εταιρεία δημοσκοπήσεων Centre For Monitoring and Research (CeMI), ο Τζουκάνοβιτς φαίνεται να έχει εξασφαλίσει το 53,8% των ψήφων, ενώ ο επιχειρηματίας Μλάντεν Μπογιάνιτς, έρχεται δεύτερος με 34,1% των ψήφων.

More in this category: