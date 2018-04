Τα τρόφιμα που καταλήγουν στους κάδους των σκουπιδιών καλλιεργούνται σε σχεδόν το 7% των αμερικανικών καλλιεργήσιμων εκτάσεων, ενώ χρησιμοποιούνται δισεκατομμύρια λίτρα νερού για την παραγωγή τους, τονίζει άρθρο που δημοσιεύθηκε στην επιστημονική επιθεώρηση PLOS ONE.

