Το λάθος ανακαλύφθηκε γρήγορα και δεν υπήρξε κάποια οικονομική ζημιά. Η λανθασμένη μεταβίβαση συνέβη περίπου μία εβδομάδα πριν το Πάσχα, όταν η Deutsche έκανε μία καθημερινή προσαρμογή ενεχύρων, δήλωσε η πηγή. Το ποσό, που ξεπερνούσε κατά πολύ αυτό που έπρεπε να εμφανισθεί, κατέληξε σε λογαριασμό του γραφείου συμψηφισμών του γερμανικού χρηματιστηρίου Eurex. "Αυτό ήταν ένα λειτουργικό σφάλμα στην κίνηση ενεχύρων μεταξύ των κεντρικών λογαριασμών της Deutsche Bank και του λογαριασμού της στο Eurex", ανέφερε ο εκπρόσωπος της τράπεζας σε δήλωση που έστειλε με e-mail. "To σφάλμα αναγνωρίσθηκε σε λίγα λεπτά και στη συνέχεια διορθώθηκε. Εξετάσαμε διεξοδικά τους λόγους που συνέβη αυτό το λάθος και λάβαμε μέτρα για να αποτραπεί μία επανάληψή του", πρόσθεσε.

