Την εκτίμηση ότι τα ισχνά πρόσφατα στοιχεία καθιστούν πιθανότερη τη διατήρηση της ποσοτικής χαλάρωσης μέχρι του χρόνου και πως αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να καθυστερήσει η αύξηση των επιτοκίων και να περιορίσει τα περιθώρια κινήσεων της ΕΚΤ στο μέλλον διατυπώνουν οι Financial Times, ενόψει της σημερινής συνεδρίασης των ιθυνόντων της ΕΚΤ στην Φρανκφούρτη.

