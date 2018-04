«Η Νότια και η Βόρεια Κορέα επιβεβαιώνουν τον κοινό στόχο τους για μια κορεατική χερσόνησο ελεύθερη από πυρηνικά μέσα από την πλήρη αποπυρηνικοποίηση» αναφέρεται στην κοινή δήλωση σύμφωνα με το πρακτορείο Yonhap.

Οι δύο ηγέτες αποφάσισαν επίσης να βάλουν τέλος στον πόλεμο της Κορέας, καθώς μέχρι σήμερα είχε υπογραφεί μόνο ανακωχή το 1953.

North Korean leader Kim Jong Un speaks after announcing that the Korean War will be formally ended: "It took a long time for the two Koreas to come together... South and North Korea are the same people, the same blood, they cannot be separated" https://t.co/wrTabHJcff pic.twitter.com/6YQhgnNMcz