Πέντε άτομα έχασαν τη ζωή τους όταν στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος τύπου C-130 Hercules συνετρίβη έξω από το Διεθνές Αεροδρόμιο Σαβάνα / Χίλτον Χεντ στην αμερικανική Πολιτεία Τζόρτζια, σύμφωνα με το Associated Press.

More in this category: