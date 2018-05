Την παραίτησή του υπέβαλε τη Δευτέρα ο γενικός εισαγγελέας της Νέας Υόρκης Έρικ Σνάιντερμαν, με φόντο άρθρο του περιοδικού «The New Yorker», στο οποίο δημοσιεύονται κατηγορίες σε βάρος του για σωματική κακοποίηση και απειλές από τέσσερις γυναίκες με τις οποίες είχε σχέσεις.

