Η ένταξη αποκλεισμένων κοινωνικών ομάδων στις αγορές που υιοθετούν την τεχνολογική καινοτομία θα μπορούσε να ωφελήσει τις τράπεζες, αποφέροντάς τους επιπλέον έσοδα της τάξεως των 200 δισ. δολαρίων διεθνώς. Στο παραπάνω συμπέρασμα καταλήγει η πρόσφατη μελέτη της ΕΥ, Innovation in financial inclusion: revenue growth through innovative inclusion.