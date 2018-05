Όπως μεταδίδουν και οι Financial Times, η κίνηση έρχεται μία μόλις ημέρα μετά, αφότου και το Facebook σταμάτησε να προβάλλει διαφημίσεις για το θέμα, από οργανισμούς ή άτομα εκτός χώρας. To κοινωνικό δίκτυο είχε δηλώσει χθες ότι έχουν αυξηθεί οι ανησυχίες για προσπάθειες επιρροής του αποτελέσματος στο δημοψήφισμα, όπου οι Ιρλανδοί θα ερωτηθούν αν η συνταγματική απαγόρευση των αμβλώσεων πρέπει να αρθεί.

More in this category: