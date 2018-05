Το συριακό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SANA μετέδωσε ότι η συριακή αντιαεροπορική άμυνα αναχαίτισε και κατέρριψε «δεκάδες ισραηλινούς πυραύλους στον εναέριο χώρο της Συρίας» τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα.

Νωρίτερα, το συριακό SANA είχε μεταδώσει ότι «ισραηλινοί πύραυλοι αναχαιτίζονται από την αντιαεροπορική άμυνα και καταρρίπτονται ο ένας μετά τον άλλον».

Σύμφωνα με το SANA, ισραηλινά αεροσκάφη πλήττουν για δεύτερη φορά μέσα στην ίδια νύχτα την ισραηλινή επικράτεια.

Κατά το συριακό πρακτορείο, ισραηλινά αεροσκάφη βάλλουν πάνω από τα κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη και στοχοθέτησαν μεταξύ άλλων την πόλη Μπάαθ, στην επαρχία Κουνέιτρα.

Το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο αλ Ιχμπαρίγια μετέδωσε απευθείας πλάνα από τις συστοιχίες της συριακής αντιαεροπορικής άμυνας καθώς ανοίγουν πυρ για να αναχαιτίσουν τους ισραηλινούς πυραύλους.

