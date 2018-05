Τις τελευταίες του ώρες, ο Γκούντολ απόλαυσε το αγαπημένο του δείπνο: fish and chips και cheesecake. Και στα τελευταία λεπτά της ζωής του άκουσε την Ένατη Συμφωνία του Μπετόβεν.

More in this category: