Πολλές οργανώσεις που μάχονται για τις θεμελιώδεις ελευθερίες ή αντιπροσωπεύουν τους κουρδικούς πληθυσμούς κάλεσαν σε διαδηλώσεις στο περιθώριο της επίσκεψης του Τούρκου προέδρου. Την Τρίτη οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα, η Index on Censorship και η International Freedom of Expression Exchange οργανώνουν συγκέντρωση στο Λονδίνο υπέρ της ελευθερίας του Τύπου στην Τουρκία.

