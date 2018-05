Οι 1.360 τραυματισμοί προήλθαν από πυρά.

Οι θάνατοι αυτοί ανεβάζουν σε πάνω από 90 τον αριθμό των Παλαιστινίων που έχουν σκοτωθεί στη Λωρίδα της Γάζας από την έναρξη ενός κινήματος διαμαρτυρίας στις 30 Μαρτίου, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου. Καθιστούν επίσης την ημέρα αυτή την πιο φονική στην ισραηλινο-παλαιστινιακή σύγκρουση από τον πόλεμο του 2014 στον θύλακα.

Οι διαδηλώσεις εντάθηκαν λόγω της 70ής επετείου της ίδρυσης του Ισραήλ με τα μεγάφωνα σε τεμένη της Γάζας να καλούν τους Παλαιστίνιους να συμμετάσχουν στη «Μεγάλη πορεία της επιστροφής». Μαύρος καπνός από ελαστικά αυτοκινήτων που καίνε οι διαδηλωτές υψώνεται στον ουρανό στα σύνορα.

«Σήμερα είναι η μεγάλη ημέρα όταν θα περάσουμε τον φράχτη και θα πούμε στο Ισραήλ και σε όλο τον κόσμο ότι δεν θα δεχθούμε να είμαστε πάντα υπό κατοχή», δήλωσε ο δάσκαλος Επιστήμης στη Γάζα, Άλι, ο οποίος δεν θέλησε να δώσει το επώνυμό του.

«Πολλοί μπορεί να γίνουν μάρτυρες σήμερα, αλλά ο κόσμος θα ακούσει το μήνυμά μας. Η κατοχή πρέπει να τελειώσει», είπε.

Ντ. Τραμπ: «Μεγάλη ημέρα για το Ισραήλ»

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτισε σήμερα ως «μεγάλη ημέρα για το Ισραήλ» τη μεταφορά της πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών από το Τελ Αβίβ στην Ιερουσαλήμ.

«Η κλιμάκωση προς την τελετή που θα πραγματοποιηθεί στις 9:00 έχει ήδη αρχίσει», έγραψε ο Τραμπ στο Twitter, υπογραμμίζοντας πως το τηλεοπτικό δίκτυο Fox, το οποίο παρακολουθεί ανελλιπώς κάθε πρωί, θα μεταδώσει απ' ευθείας την τελετή.

Η Ιβάνκα Τραμπ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, η μεγαλύτερη κόρη και ο γαμπρός του αμερικανού προέδρου, που είναι επίσης σύμβουλοί του, συμμετείχαν στην τελετή που άρχισε στις 16:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), μαζί με εκατοντάδες αξιωματούχους των δύο χωρών.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έμεινε στην Ουάσινγκτον και στη διάρκεια της τελετής προβλήθηκε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του.

