Ο υπουργός Μεταφορών, Κρις Γκρέιλινγκ, δήλωσε στο κοινοβούλιο ότι η προσωρινή κρατικοποίηση θα προσφέρει μια ομαλή μετάβαση μέχρι την εύρεση νέου διαχειριστή. Η γραμμή East Coast Main Line θα μετονομαστεί σε London and North Eastern Railway, ένα όνομα που είχε χρησιμοποιηθεί τελευταία φορά τη δεκαετία του 1940.

More in this category: