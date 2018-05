Η κυβέρνηση της Βρετανίας θα ενημερώσει την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι είναι διατεθειμένη να παραμείνει εντός της τελωνειακής ένωσης και πέραν του 2021, καθώς οι υπουργοί της κυβέρνησης των Συντηρητικών παραμένουν διχασμένοι όσον αφορά τη συμφωνία για τη μελλοντική σχέση ανάμεσα στο Ηνωμένο Βασίλειο και την ΕΕ, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας The Telegraph.

