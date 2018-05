Από την πλευρά τους οι Financial Times εκτιμούν ότι «η Βρετανία του Brexit έκλεισε τις πόρτες της στους ξένους και η πρωθυπουργός Τερέζα Μέι έχει διαλέξει τη σκληρότερη δυνατή ερμηνεία του αποτελέσματος του δημοψηφίσματος. Όσοι πιστεύουν ότι εκτός της Ε.Ε. η Βρετανία μπορεί να ξαναγίνει η δύναμη της ελισαβετιανής περιόδου ας θυμηθούν τα λόγια διακεκριμένου Βρετανού διπλωμάτη, ότι οι μοντέρνες οικονομίες δεν μπορεί να είναι ανοιχτές στις επιχειρήσεις και ταυτόχρονα κλειστές στους ξένους».

More in this category: