Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης ο 17χρονος πριν την εισβολή στο σχολείο πόσταρε στο Facebook και μετά από λίγο «κατέβασε», μπλουζάκι που γράφει «Born to Kill». Το δημοσίευμα σημειώνει επίσης πως ακολουθούσε λογαριασμούς που σχετίζονταν με τα όπλα, ενώ σε μια φωτογραφία έχει μία μπλούζα που γράφει «Γεννημένος να σκοτώνω».

More in this category: